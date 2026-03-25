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Tchad : des kits sociaux distribués aux personnes vulnérables dans le 10ème arrondissement de N'Djamena


Alwihda Info | Par Khadidja Oumar Abdoulaye - 25 Mars 2026


Face aux difficultés socio-économiques que traversent de nombreuses familles, le gouvernement a opté pour des actions concrètes.


Tchad : des kits sociaux distribués aux personnes vulnérables dans le 10ème arrondissement de N'Djamena
Dans la commune de 10ème arrondissement de N'Djamena, le ministère de l’Action sociale, de la Solidarité et des Affaires humanitaires a procédé, ce 25 mars 2026, à une distribution de kits au profit des personnes vulnérables. Cette initiative s’inscrit dans la politique de solidarité prônée par le président Mahamat Idriss Deby Itno, visant à soulager les populations fragilisées.

Dans son allocution, la ministre de l’Action sociale Zara Mahamat Issa a souligné que cette opération traduit la volonté des plus hautes autorités de l’État de renforcer la protection des couches les plus vulnérables. Elle a rappelé que cette action s’inscrit dans la vision du chef de l’État, axée sur la construction d’un « État solidaire pour tous ».

Elle a réaffirmé que face aux difficultés socio-économiques que traversent de nombreuses familles, le gouvernement a opté pour des actions concrètes. Déployée dans les dix arrondissements de la capitale, cette opération vise à apporter une assistance directe aux personnes âgées, aux veuves, ainsi qu’aux personnes vivant avec un handicap.

Selon la ministre, les kits distribués, composés de vivres et de produits de première nécessité, représentent bien plus qu’une aide matérielle : ils symbolisent la présence de l’État aux côtés des citoyens les plus fragiles, et traduisent une volonté claire de ne laisser personne de côté.

Par ailleurs, elle a insisté sur la nécessité d’une distribution transparente et équitable, appelant les organisateurs à veiller à ce que ces aides parviennent effectivement aux véritables bénéficiaires.

Prenant la parole, le maire du 10ème arrondissement, Mahamat Khalil Abdelkerim, a souligné que cette initiative vise également à renforcer la confiance entre les citoyens et les institutions, illustrant l’engagement des pouvoirs publics à bâtir un Tchad plus solidaire, juste et inclusif.

Intervenant à son tour, la maire du 10ème arrondissement a salué cette action qu’elle qualifie de geste fort en faveur des populations démunies, notamment dans le contexte post-Aïd el-Fitr. Elle a indiqué que cette initiative répond aux besoins essentiels des citoyens en difficulté, et renforce l’engagement du gouvernement envers les plus vulnérables.

Il a également précisé que le processus de sélection des bénéficiaires a été mené avec rigueur, en collaboration avec les délégués de quartiers et conformément aux critères établis par le ministère.

Enfin, la maire a exprimé sa gratitude à la ministre pour ses efforts et réaffirmé son engagement, à assurer le suivi de cette initiative, afin que davantage de personnes vulnérables puissent en bénéficier.


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
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