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Tchad : des nouveaux membres du CNDP désignés par décret


Alwihda Info | Par Info Alwihda - 1 Septembre 2020



Tchad : des nouveaux membres du CNDP désignés par décret
Le décret n°1853/PR/2020 du 1er septembre 2020 porte désignation des personnalités dont les noms suivent en tant que membres de la Coordination du Cadre National de Dialogue Politique, représentant respectivement la majorité et l'opposition:

POUR LA MAJORITÉ :
• ABDERAMANE ADOUM MAHAMAT 
• ABDERAMANE DJASNABAILLE
• ABDERAMANE KOULAMALLAH
• AHMAT DJIDDA
• HASSAN AHMAT PATCHA
• ISSAKHA RAMAT ALHAMDOU
• KRAM ALI ABEL
• MAHAMAT ALLAHOU TAHER
• MAHAMAT ZENE BADA
• MALLOUM YOBOIDE DJERAKI
• Mme FATIMÉ ISSA RAMADANE 
• MOUSSA KADAM
• PAHIMI PADAKE ALBERT 
• SALEH BOURMA
• Mme ZENEBA HASSANE YOUNOUS

POUR L'OPPOSITION :
• ALLADOUM DJARMA BALTAZAR
• BABA AHMAT BABA
• BERGUE TIEGUY FIDEL
• GALI NGOTE GATTA
• Mme LYDIE BEASSOUMDA
• MAHAMAT AHMAD ALHABO
• MAHAMAT GOCKET
• MAHAMAT KHALIL DJIBRINE 
• MAHAMAT SALEH MAKKI
• MORA TOUIMBAYE
• NASRA DJIMASNGAR
• ORDJEI ABDERAHIM CHAHA
• ROMADOUMNGAR FELIX NIABE
• SALIBOU GARBA
• Mme SELGUET née ACHTA AGUIDI


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
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