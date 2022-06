Tchad : des prisonniers libérés à la maison d’arrêt de Pala

Des remises collectives de peines ont été accordées aux détenus de la maison d'arrêt de Pala, ce lundi 20 juin 2022.



La cérémonie s'est déroulée au palais de justice du Tribunal de Grande Instance de Pala, sous l'autorité du président dudit tribunal, Mahamat Tahir Amlass, en présence du gouverneur de la province du Mayo Kebbi Ouest, Zilhoubé Pafalet Pataïdang. Sur 122 condamnés de droits communs, 69 prisonniers sont éligibles mais 32 sont automatiquement libérés.



A cette occasion, les bénéficiaires ont exprimé leur joie, à la suite de leur libération. Ils s'engagent de tout faire pour ne pas revenir dans cette maison carcérale. Et surtout, de ne plus enfreindre à la loi.



Dans sa réquisition, le procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de Pala, Mahamat Abdou Issa, a déclaré que cette remise de peine permet de réduire la charge de l'État et de décongestionner les maisons d'arrêt. Pour lui, cette clémence des autorités du pays ne doit être considérée comme une faiblesse.