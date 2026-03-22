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Tchad : des voleurs de chèvres appréhendés à Niergui au Guéra


Alwihda Info | Par Saleh Hassan Rahma - 22 Mars 2026


Un vol de bétail aux conséquences sérieuses a été déjoué ce dimanche 22 mars 2026 dans la sous-préfecture de Niergui, canton Bidio. Grâce à une réaction rapide des populations et à l’intervention décisive des forces de l’ordre, l’affaire s’est soldée par l’arrestation de quatre individus, dont un marabout, ainsi que par la récupération d’une grande partie du butin.


Tchad : des voleurs de chèvres appréhendés à Niergui au Guéra
Les faits remontent à dimanche matin, lorsque des habitants du canton Bidio ont constaté la disparition de vingt-deux chèvres. Les malfaiteurs étaient déjà passés à l’acte : l’une des bêtes avait été égorgée et consommée avant même que l’alerte ne soit donnée. Cet acte d’une grande audace a immédiatement suscité l’indignation de la communauté.

Sans tarder, un appel à l’aide est lancé et une course-poursuite s’engage sur une trentaine de kilomètres à travers la brousse. La mobilisation est totale : populations et forces de l’ordre unissent leurs efforts et finissent par localiser les fuyards aux abords du village de Djagati, dans le canton voisin d’Abbassié, au pied d’une montagne où les suspects tentaient de se dissimuler avec le troupeau. Les quatre voleurs sont alors interpellés, ainsi que les vingt-et-une chèvres restantes.

À l’issue de l’opération, tous les protagonistes — populations mobilisées, forces de l’ordre et suspects — ont été rassemblés à Golonty, chef-lieu du canton Abbassié. Les chefs de canton d’Abbassié et de Bidio, Al-as Adoum Al-as et Brahim Rakib Taisso, ont exprimé leur reconnaissance envers toutes les personnes ayant contribué au succès de cette intervention, saluant le courage et la solidarité des habitants ainsi que le professionnalisme des forces de sécurité.

À ce jour, les quatre suspects, les vingt-et-une chèvres récupérées ainsi qu’une somme d’argent dépassant un million de francs CFA sont entre les mains des forces de l’ordre de Niergui. Une enquête a été ouverte afin de faire toute la lumière sur cette affaire et de déterminer l’origine des fonds saisis.

Cet épisode illustre, une fois de plus, l’importance de la vigilance communautaire et de la coopération entre populations et forces de sécurité dans la lutte contre le banditisme en milieu rural au Guéra.


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
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