Tchad : diagnostic des politiques climatiques, le ministre d’État reçoit une mission du FMI

Le ministre d’État, ministre des Finances, du Budget, de l’Économie, du Plan et de la Coopération internationale, Tahir Hamid Nguilin, a reçu une mission du Fonds monétaire international (FMI), conduite par Andrea Gamba, dans le cadre du diagnostic des politiques climatiques au Tchad, en présence du représentant résident du FMI au Tchad, Nooman Rebei.



Cette mission, prévue du 24 mars au 7 avril 2026, s’inscrit dans le prolongement de l’appui confirmé par le FMI à la demande du gouvernement tchadien. Elle vise à examiner les politiques publiques, les mécanismes de financement climatique, ainsi que les instruments de planification et de gestion liés aux enjeux climatiques.



À travers cette rencontre, le ministre d’État et ses collaborateurs ont échangé avec l’équipe du FMI sur les objectifs de la mission, son calendrier de travail, ainsi que les principales orientations stratégiques attendues pour accompagner le Tchad dans le renforcement de sa résilience face aux défis du changement climatique.