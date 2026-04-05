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TCHAD
Tchad : dissolution du Comité national pour l'éducation et la formation en liaison avec l'emploi
Alwihda Info | Par Alwihda - 3 Avril 2026
Par Décret N°381/PR/PM/MESRSFP/2026 du 03 avril 2026, le Comité national pour l'éducation et la formation en liaison avec l'emploi, en abrégé "CONEFE", créé par Décret N°765/PR/MPC/93 du 31 décembre 1993 portant création d'un Comité national pour l'éducation et la formation en liaison avec l'emploi, en abrégé CONEFE, est dissout.
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