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Tchad : dissolution du Comité national pour l'éducation et la formation en liaison avec l'emploi


Alwihda Info | Par Alwihda - 3 Avril 2026


Par Décret N°381/PR/PM/MESRSFP/2026 du 03 avril 2026, le Comité national pour l'éducation et la formation en liaison avec l'emploi, en abrégé "CONEFE", créé par Décret N°765/PR/MPC/93 du 31 décembre 1993 portant création d'un Comité national pour l'éducation et la formation en liaison avec l'emploi, en abrégé CONEFE, est dissout.


Tchad : dissolution du Comité national pour l'éducation et la formation en liaison avec l'emploi


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
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