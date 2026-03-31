









TCHAD Tchad : distribution de kits alimentaires dans le 1er arrondissement de N’Djamena

Alwihda Info | Par Khadidja Oumar Abdoulaye - 31 Mars 2026





Ce 31 mars 2026, une cérémonie de distribution de kits alimentaires s’est tenue dans le 1er arrondissement de N’Djamena. Cette initiative, portée par le ministère de l’Action sociale, vise à soutenir les populations vulnérables dans un contexte marqué par les valeurs de solidarité, notamment en période de Ramadan et de Carême.



C’est dans une atmosphère empreinte de solidarité et d’émotion que les autorités administratives, les représentants des leaders religieux, ainsi que les cadres du ministère se sont réunis dans le 1er arrondissement de N’Djamena pour la distribution de kits alimentaires destinés aux personnes vulnérables.



Dans son allocution, ministre de l’Action sociale, de la Solidarité et des Affaires humanitaire, Zara Mahamat Issa a souligné que cette action s’inscrit dans la volonté de l’État de rendre concrète la solidarité nationale.



Elle a rappelé que cette initiative fait suite à une tournée dans plusieurs provinces du sud du pays, où les conditions difficiles vécues par les populations ont renforcé la nécessité d’une action sociale inclusive et continue. Elle soutient que la cérémonie, organisée à une période marquée à la fois par le Ramadan et le Carême, n’est pas fortuite.



Elle traduit, selon les organisateurs, une volonté de promouvoir les valeurs de partage, de compassion et d’entraide, communes aux différentes confessions religieuses. Elle a précisé qu'au total, 1000 kits alimentaires composés notamment de riz, de sucre et d’huile ont été distribués. Elle a dit que ces aides sont destinées en priorité aux personnes âgées, aux veuves et aux personnes vivant avec un handicap.



Bien que modestes face à l’ampleur des besoins, ces dons symbolisent l’engagement de l’État à ne laisser aucun citoyen en marge. Le ministre a précisé que les autorités ont également salué le rôle déterminant des comités de coordination, des leaders religieux et des services municipaux, dont le travail a permis d’assurer une distribution transparente et équitable.



En s’adressant aux bénéficiaires, les responsables ont rappelé que cette action témoigne de la reconnaissance de la nation envers les plus démunis, tout en réaffirmant l’ambition de bâtir un Tchad plus solidaire, où la dignité de chaque citoyen est préservée.



Enfin, elle a conclu que la cérémonie s’est achevée sur une note d’espoir, avec un appel à renforcer la solidarité nationale, et à poursuivre les efforts en faveur des couches les plus vulnérables. Le maire du 1er arrondissement Djamal Yaya Moussa a souligné que cette initiative, placée sous l'impulsion du chef de l'État, le Maréchal Mahamat Idriss Deby Itno, a permis la remise de 1 200 kits alimentaires composés de riz, d’huile, de sucre et de pâtes.



Il a rappelé que ce geste dépasse le simple cadre de l'assistance pour devenir un véritable symbole de cohésion sociale et de fraternité nationale envers les populations en situation de vulnérabilité. Le maire a tenu à exprimer sa gratitude envers les autorités pour cette attention constante portée aux couches les plus fragiles de la commune.



Il a également salué la mobilisation des conseillers municipaux, des chefs de carrés et des représentants de la société civile, garantissant que la distribution se déroulerait de manière organisée, équitable et transparente. En s'adressant directement aux bénéficiaires, l'autorité locale a réaffirmé que cet appui est le fruit d'une volonté politique claire visant l'amélioration des conditions de vie des citoyens.



La cérémonie s'est achevée sur un message d'espoir, célébrant la solidarité nationale au cœur du 1er arrondissement.





Dans la même rubrique : < > Tchad : Journée du contribuable, la digitalisation fiscale au service du développement national Tchad : coopération économique, le ministre d’État reçoit une délégation régionale française Tchad : solidarité agissante à N’Djamena, 900 kits alimentaires distribués dans le 3ᵉ arrondissement Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)