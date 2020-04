Tchad : e-learning, Tigo offre une connexion Internet gratuite à 132 élèves de l'ENA

Un appui de Tigo pour un enseignement de qualité



Le directeur de Service Tigo Tchad, Said Hably a souligné que l'opérateur reste toujours le premier partenaire dans la lutte contre la pandémie de Covid-19 en milieu scolaire. "Nos actions dans cette lutte contre le Covid-19 en milieu scolaire ne peuvent seulement s'arrêter à l'ENA".



Said Hably a assuré que Tigo soutiendra toujours le Gouvernement tchadien à travers d'autres moyens plus efficaces pour éradiquer définitivement le Covid-19 et protéger le milieu scolaire.



Said Hably a précisé que "ces dons permettront non seulement à l'ENA de prévenir le Covid-19 en milieu scolaire, mais aussi de renforcer la capacité technique en informatique des élèves pour un enseignement de qualité."