Tchad : ferme à volaille de Mandalia, un exemple d'entrepreneuriat pour les femmes

L'association Zilloul-Arch a effectué dimanche une visite à la ferme à volailles du groupe Wadi Koundi, à Mandalia, localité située à 80 kilomètres à la sortie sud de la ville de N’Djamena.



Cette excursion vise à sensibiliser les jeunes filles étudiantes des différentes universités et des instituts de la ville N’Djamena sur l’entrepreneuriat.



Elle a été marquée par la visite des installations de l'entreprise et la découverte des différents processus de conditionnement des oeufs frais destinés à la consommation locale.



Depuis quelques années, le groupe investit dans la production des oeufs pour renforcer l'autosuffisance alimentaire, tout en privilégiant l'emploi de la main d'oeuvre locale. Chaque jours, des milliers d'oeufs sont produits au sein du poulailler.



A cette occasion, l'association a remis une attestation de reconnaissance et de remerciement au PDG de Wadi-Koundi, Abakar Saleh.



Le PDG de Wadi-Koundi a annoncé que son entreprise apportera un appui technique, matériel et financier pour la réalisation des activités de l'association Zilloul-Ach.



Il a fait part de toute sa reconnaissance à l'association dont la mission principale et les projets sont axés sur le bien-être de la société.



L’association Zilloul-Arch a pour but d’enseigner aux musulmanes le saint Coran et la sunna du prophète, de contribuer à la culture et a la réalisation islamique dans la vie quotidienne ; de renforcer les liens de fraternité et d’amitié entres les musulmans, de participer aux manifestations culturelles et religieuses, promouvoir la cohabitions pacifique entre les tchadiens sans distinction aucune, et de soutenir les veuves, le orphelins et les personnes de troisième âge.