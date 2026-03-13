Tchad : fin de stage pour deux promotions d’officiers au Groupement des Écoles Militaires Interarmées

Les examens se sont déroulés du 24 au 25 février 2026 dans l’enceinte du Groupement des Écoles Militaires Interarmées (GEMIA). À l’issue de la compilation de l’ensemble des notes — notamment celles de classe et celles attribuées par les examinateurs — la moyenne générale varie de 15,84 à 8,34 pour le Cours des Futurs Commandants d’Unités, et de 15,74 à 8 pour le Cours d’Application des Chefs de Section d’Infanterie.
Le major de la promotion du Cours des Futurs Commandants d’Unités est Hassan Amadou Darmou, tandis que Abdraman Ousmane Cherif s’est distingué comme major du Cours d’Application des Chefs de Section d’Infanterie.
La cérémonie couplée marquant la fin de stage de la 2ᵉ promotion du Cours des Futurs Commandants d’Unités et de la 3ᵉ promotion du Cours d’Application des Chefs de Section d’Infanterie s’est tenue ce 13 mars 2026 à N’Djamena. L’événement a réuni les officiers stagiaires, des cadres militaires, des instructeurs ainsi que plusieurs invités venus célébrer cette étape importante dans la formation des cadres de l’armée tchadienne.
Le major de la promotion du Cours des Futurs Commandants d’Unités est Hassan Amadou Darmou, tandis que Abdraman Ousmane Cherif s’est distingué comme major du Cours d’Application des Chefs de Section d’Infanterie.
La cérémonie couplée marquant la fin de stage de la 2ᵉ promotion du Cours des Futurs Commandants d’Unités et de la 3ᵉ promotion du Cours d’Application des Chefs de Section d’Infanterie s’est tenue ce 13 mars 2026 à N’Djamena. L’événement a réuni les officiers stagiaires, des cadres militaires, des instructeurs ainsi que plusieurs invités venus célébrer cette étape importante dans la formation des cadres de l’armée tchadienne.
Dans son allocution, le commandant du Groupement des Écoles Militaires Interarmées (GEMIA), Zakaria Hisseine, a exprimé un sentiment de fierté et d’humilité en s’adressant aux officiers, saluant leur courage, leur discipline et leur abnégation tout au long de la formation. Il a également adressé ses remerciements au Chef d’État-major général des Armées, ainsi qu’aux cadres, instructeurs et personnels qui ont contribué à la réussite de ces stages.
Il a rappelé le rôle central du GEMIA, qui œuvre depuis sa création à la professionnalisation des forces armées tchadiennes et au renforcement de leurs capacités opérationnelles face aux défis sécuritaires du pays.
Le commandant du GEMIA a également évoqué la vision du Président de la République, Mahamat Idriss Déby Itno, Chef suprême des Armées, qui fait de la défense et de la sécurité une priorité nationale.
Les officiers diplômés sont désormais appelés à mettre en pratique leurs acquis sur le terrain et à faire preuve de leadership dans l’exercice de leurs fonctions.
Il a rappelé le rôle central du GEMIA, qui œuvre depuis sa création à la professionnalisation des forces armées tchadiennes et au renforcement de leurs capacités opérationnelles face aux défis sécuritaires du pays.
Le commandant du GEMIA a également évoqué la vision du Président de la République, Mahamat Idriss Déby Itno, Chef suprême des Armées, qui fait de la défense et de la sécurité une priorité nationale.
Les officiers diplômés sont désormais appelés à mettre en pratique leurs acquis sur le terrain et à faire preuve de leadership dans l’exercice de leurs fonctions.