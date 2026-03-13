Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
TCHAD

Tchad : fin de stage pour deux promotions d’officiers au Groupement des Écoles Militaires Interarmées


Alwihda Info | Par Katchibé Mapagne - 13 Mars 2026


Ils sont 72 stagiaires issus de deux promotions à avoir suivi six mois de formation visant à renforcer leurs compétences en commandement et en tactique, dans le cadre de la professionnalisation des Forces de défense et de sécurité.


Tchad : fin de stage pour deux promotions d’officiers au Groupement des Écoles Militaires Interarmées
Les examens se sont déroulés du 24 au 25 février 2026 dans l’enceinte du Groupement des Écoles Militaires Interarmées (GEMIA). À l’issue de la compilation de l’ensemble des notes — notamment celles de classe et celles attribuées par les examinateurs — la moyenne générale varie de 15,84 à 8,34 pour le Cours des Futurs Commandants d’Unités, et de 15,74 à 8 pour le Cours d’Application des Chefs de Section d’Infanterie.

Le major de la promotion du Cours des Futurs Commandants d’Unités est Hassan Amadou Darmou, tandis que Abdraman Ousmane Cherif s’est distingué comme major du Cours d’Application des Chefs de Section d’Infanterie.

La cérémonie couplée marquant la fin de stage de la 2ᵉ promotion du Cours des Futurs Commandants d’Unités et de la 3ᵉ promotion du Cours d’Application des Chefs de Section d’Infanterie s’est tenue ce 13 mars 2026 à N’Djamena. L’événement a réuni les officiers stagiaires, des cadres militaires, des instructeurs ainsi que plusieurs invités venus célébrer cette étape importante dans la formation des cadres de l’armée tchadienne.

Tchad : fin de stage pour deux promotions d’officiers au Groupement des Écoles Militaires Interarmées
Dans son allocution, le commandant du Groupement des Écoles Militaires Interarmées (GEMIA), Zakaria Hisseine, a exprimé un sentiment de fierté et d’humilité en s’adressant aux officiers, saluant leur courage, leur discipline et leur abnégation tout au long de la formation. Il a également adressé ses remerciements au Chef d’État-major général des Armées, ainsi qu’aux cadres, instructeurs et personnels qui ont contribué à la réussite de ces stages.

Il a rappelé le rôle central du GEMIA, qui œuvre depuis sa création à la professionnalisation des forces armées tchadiennes et au renforcement de leurs capacités opérationnelles face aux défis sécuritaires du pays.

Le commandant du GEMIA a également évoqué la vision du Président de la République, Mahamat Idriss Déby Itno, Chef suprême des Armées, qui fait de la défense et de la sécurité une priorité nationale.

Les officiers diplômés sont désormais appelés à mettre en pratique leurs acquis sur le terrain et à faire preuve de leadership dans l’exercice de leurs fonctions.


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 11/03/2026

Tchad : Aïd al-Fitr, la préparation de la fête met à l’épreuve les chefs de famille

Tchad : Aïd al-Fitr, la préparation de la fête met à l’épreuve les chefs de famille

Tchad : la Commission nationale de la population se mobilise pour la réussite du RGPH-3 Tchad : la Commission nationale de la population se mobilise pour la réussite du RGPH-3 11/03/2026

Populaires

Tchad : À Bébédjia, leaders traditionnels et société civile formés au plaidoyer pour les droits des femmes et des jeunes filles

13/03/2026

Tchad : participation à la réunion virtuelle des ministres du commerce des pays les moins avancés

13/03/2026

Tchad : fin de stage pour deux promotions d’officiers au Groupement des Écoles Militaires Interarmées

13/03/2026
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 06/03/2026 - Olivier Noudjalbaye Dedingar, Expert-consultant international, humanitaire et journaliste indépendant.

Tchad : la démission du ministre d’Etat Dr Tom Erdimi interroge sur l’avenir du gouvernement

Tchad : la démission du ministre d’Etat Dr Tom Erdimi interroge sur l’avenir du gouvernement

Musée d’Abéché : le mépris silencieux d’un patrimoine national, il faut cesser les euphémismes Musée d’Abéché : le mépris silencieux d’un patrimoine national, il faut cesser les euphémismes 05/03/2026 - Mahamat Charfadine

ANALYSE - 10/03/2026 - Ilyes Zouari, chercheur, Président du CERMF (Cercle d'étude et de réflexion sur le monde francophone)

La population du monde francophone dépasse la barre des 600 millions d'habitants

La population du monde francophone dépasse la barre des 600 millions d'habitants

Une nouvelle victoire pour deux conjoints de nationalité algérienne devant le tribunal administratif de Nantes : Deux décisions de refus de visa « ascendant de français à charge » annulées Une nouvelle victoire pour deux conjoints de nationalité algérienne devant le tribunal administratif de Nantes : Deux décisions de refus de visa « ascendant de français à charge » annulées 08/03/2026 - Me Fayçal Megherbi

REACTION - 04/01/2026 - Alwihda

Tchad : Aimée Dolinassou dénonce des retards injustifiés dans le dossier de pension d’une veuve

Tchad : Aimée Dolinassou dénonce des retards injustifiés dans le dossier de pension d’une veuve

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach "Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach 23/08/2025 - Albadour Acyl Ahmat Akhabach

© 2024 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter