Tchad : fin de stage pour deux promotions d’officiers au Groupement des Écoles Militaires Interarmées

Dans son allocution, le commandant du Groupement des Écoles Militaires Interarmées (GEMIA), Zakaria Hisseine, a exprimé un sentiment de fierté et d’humilité en s’adressant aux officiers, saluant leur courage, leur discipline et leur abnégation tout au long de la formation. Il a également adressé ses remerciements au Chef d’État-major général des Armées, ainsi qu’aux cadres, instructeurs et personnels qui ont contribué à la réussite de ces stages.



Il a rappelé le rôle central du GEMIA, qui œuvre depuis sa création à la professionnalisation des forces armées tchadiennes et au renforcement de leurs capacités opérationnelles face aux défis sécuritaires du pays.



Le commandant du GEMIA a également évoqué la vision du Président de la République, Mahamat Idriss Déby Itno, Chef suprême des Armées, qui fait de la défense et de la sécurité une priorité nationale.



Les officiers diplômés sont désormais appelés à mettre en pratique leurs acquis sur le terrain et à faire preuve de leadership dans l’exercice de leurs fonctions.