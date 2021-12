Revue de Presse Tchad : insécurité, dialogue nationale inclusif ; la revue de presse

Alwihda Info | Par Tchonchimbo Ouapi Raphaël - Yana Abdoulaye - 27 Décembre 2021



Pour l'avant dernière semaine de l’année 2021, tous les journaux de la place font état de la situation d’insécurité, des préparatifs du dialogue national inclusif et de la mise en place d’un nouveau bureau exécutif de COST.

L’hebdomadaire Abba Garde titre à sa Une « La sécurité de l’État en vacances de Noël ». « Dans un communiqué de presse rendu public le 19 décembre dernier, le ministre de la sécurité publique s’est terriblement égaré en mettant 50 millions de FCFA en jeu pour retrouver les acteurs de l’assassinat du colonel Nousradine Khamis », informe l’hebdomadaire Abba Garde.



Pour ce journal, c’est une sortie pour le moins hasardeuse. « En panne d’imagination, le ministre Souleyman Abakar Adam, a poussé le ridicule jusqu’à lancer un appel pressant à toute personne ayant des informations ou des indices susceptibles de retrouver les présumés auteurs de l’assassinat du colonel Nousradine Khamis, pour une « récompense de cinquante millions (50.000.000) de FCFA », rapporte-il.



A ce propos, Salam Info, indique que les Tchadiens n’ont pas le même prix. « Le ministre tchadien de la sécurité par un communiqué de presse a mis la tête des assassins du colonel Nousradine Khamis à prix à hauteur de 50 millions de francs CFA. Une offre qui passe aux yeux et aux oreilles des tchadiens dont certains viennent de réaliser qu’ils n’avaient pas le même prix, qu’ils n’ont pas la même valeur », critique ainsi le tri-mensuel d’information Salam Info.



« Une justice alerte pour les puissants », informe N’Djamena Hebdo. « L'ancien ministre de l’Éducation nationale et l’actuel directeur général de la Caisse nationale de prévoyance sociale (CNPS), Ahmat Khazali Acyl, et l'ex-aide de camp du feu Maréchal, le général Khoudar Mahamat Acyl, ont été placés en garde à vue le week-end dernier à la direction générale des renseignements généraux. Les deux frères de l’ex-première dame Hinda Déby Itno, ainsi que plusieurs autres personnes, sont entendus dans le cadre de l’enquête sur l’assassinat du colonel Nousradine Khamis Hassaballah », rapporte N’Djamena Hebdo.



« Les préparatifs du dialogue national inclusif vont bon train », annonce à sa Une N’Djamena Hebdo. Pour le journal, cela est l’appréciation du vice-président du Comité d’organisation du dialogue national inclusif (CODNI), Saleh Kebzabo qui estime que cette rencontre n’est pas seulement réservée à ceux qui sont uniquement dans son organisation. « Tous ceux qui ont des propositions et suggestions à faire en rapport avec l’organisation du dialogue national inclusif sont priés d’envoyer les dossiers au CODNI qui aura à les examiner », informe Saleh Kebzabo dans les colonnes de N’Djamena Hebdo. Déjà, ajoute Le Haut Parleur, c’est cette avancée qui a permis aux militants et militantes du parti RNDT Le Réveil de marcher pour soutenir entre autres le Conseil militaire de transition, le gouvernement de transition et l’organisation du dialogue national inclusif mais aussi véhiculer le message de paix à tout le peuple tchadien.



« Le COST a une nouvelle équipe dirigeante », informe N’Djamena Hebdo. « Le Comité olympique et sportif (COST), à l’issue de son assemblée générale élective du samedi 18 décembre 2021, a élu un nouveau bureau exécutif qui sera présidé par Idriss Dokony Adiker. Une passe d’armes dont la transparence s’est observée, sur fond de revanche et règlement de compte, qui ne doit pas occulter le développement du sport tchadien.



« Foullah gagne un trophée pour le Tchad », nous informe Le Haut Parleur. « Foullah Édifice Football, club qui a représenté le Tchad au tournoi International de pré-saison, Fair-play de Bepanda Info Foot à Douala, au Cameroun, à ravi la vedette à ses adversaires. Le club promu par Ibrahim Wang Laouna Foullah a ramené un trophée qu’il a décidé de mettre à l’honneur du Tchad, pays de Toumaï, qui démontre à travers cet acte que ce pays tend à devenir le berceau du ballon rond ».





