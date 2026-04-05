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SPORTS

Tchad : jeunesse et sports au Salamat, coup d'envoi du tournoi inter-établissements d'Am-Timan


Alwihda Info | Par Mahamat Abdelbanat Kourma - 7 Avril 2026



Tchad : jeunesse et sports au Salamat, coup d'envoi du tournoi inter-établissements d'Am-Timan
La ville d'Am-Timan est au rythme du coup d'envoi officiel du tournoi inter-établissements de football. Ce lundi 6 avril 2026, c'est le délégué provincial de la jeunesse et des sports du Salamat, Abdelsalam Abakar Ali, qui a eu l'honneur de lancer officiellement la compétition.

La cérémonie d'ouverture s'est tenue au terrain municipal d'Am-Timan, chef-lieu de la province du Salamat, dans une atmosphère animée. Autour de l'événement, on notait la présence des responsables de la délégation de la jeunesse et des sports, des chefs d'établissements scolaires, mais aussi des élèves et de nombreux amateurs de football venus encourager leurs couleurs.

Prévu sur une durée de deux semaines, ce tournoi rassemble neuf établissements de la ville dans une compétition qui promet d'être serrée. Pour ouvrir le bal, c'est le Lycée Agro-pastoral qui a croisé le fer cet après-midi avec le CEG de Ridina, dans ce qui constituait la toute première rencontre de la compétition.

Selon le délégué Abdelsalam Abakar Ali, ce tournoi va favoriser le brassage des jeunes dans les établissements scolaires de la ville d'Am-Timan. L'objet principal est d'opérer le choix des jeunes talents en vue de représenter la province du Salamat, lors des événements sportifs qui s'organisent à travers le pays. Il ajoute que des initiatives similaires sont prévues dans les autres départements.

Au-delà du sport, c'est toute une jeunesse qui se retrouve autour d'un ballon pour deux semaines de compétition, de fair-play et de fraternité. Une initiative qui rappelle, s'il en était besoin, que le terrain de football reste l'un des rares espaces où les jeunes d'Am-Timan peuvent s'exprimer, se dépasser et rêver ensemble.


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
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