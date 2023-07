Tchad : l'ADECY honore le général Yambaye Massyra Abel pour sa nomination en tant que conseiller spécial

L'Association pour le développement économique et social du canton Yomi (ADECY) a organisé le 8 juillet 2023 une cérémonie de réjouissance en l'honneur de l'élévation du général de corps d'armée Yambaye Massyra Abel à son poste de conseiller spécial du président de la transition.



Dans son discours, le président de l'ADECY, Ngarnodje Tomasta Namdé, a exprimé leur satisfaction et leur fierté face à la promotion du général de corps d'armée Yambaye Massyra Abel.



"Même s'il prend sa retraite, nous célébrons à la fois la fin d'une carrière bien remplie et rarement atteinte, ainsi que la consécration de ses réalisations. De nouvelles perspectives s'ouvriront désormais pour lui, et nous lui souhaitons tout le bonheur possible", a déclaré Ngarnodje Tomasta Namdé.