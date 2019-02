TCHAD Tchad : l’ADES réadapte sa planification stratégique pour les 5 prochaines années

Alwihda Info | Par Info Alwihda - 27 Février 2019 modifié le 27 Février 2019 - 14:35





L’Agence de développement économique et social (ADES) a procédé récemment à la réadaptation de sa planification stratégique antérieure en tenant compte des leçons tirées de son expérience et de son évolution dans le domaine de l’humanitaire. Elle veut assurer un accroissement plus important de la dimension de l’organisation pour la période de 2019-2023.



L'atelier de planification stratégique a permis de faire un état des lieux de la situation actuelle de l’ADES à travers l’analyse de l’énoncé de sa vision et de sa mission et de l’environnement interne et externe, afin de déterminer les forces, faiblesses, opportunités et menaces et surtout de déterminer les objectifs stratégiques.



Au cours des travaux de cet atelier, les participants ont revisité le plan stratégique antérieur et en ont tiré les bases à partir desquelles ils ont fait une nouvelle projection pour les quatre années avenir. Il s’agit de manière stratégique de maintenir les acquis, de renforcer les partenariats et la visibilité institutionnelle.



Les conclusions du plan stratégique 2014-2018 ont permis à l’ADES de réaliser des progrès probants. Il s’agit de l’extension des zones d’opération au niveau national, la sortie à l’international dans quatre pays africains notamment la RDC, le Cameroun, le Mali et plus récemment le Niger, l’obtention du statut d’ONG d’utilité publique, l’obtention de la pré-qualification pour les achats à l’international et la diversion des partenaires techniques et financiers.



Ce progrès est un succès qui permet aujourd’hui à l’ADES d’être en phase et partie prenante des politiques nationales et internationales tendant au développement durable.



Officiant la cérémonie du lancement de l’atelier de planification stratégique allant de la période de 2019-2023, le ministre de l’Economie et de la Planification du développement, Issa Doubragne salue les efforts consentis par l’ADES lui ayant permis de passer du statut d’ONG nationale à celui d'ONG sous-régionale. Il indique que cet atelier intervient à un moment où le gouvernement a engagé des réformes profondes pour impulser une nouvelle dynamique dans le secteur humanitaire.



Pour sa part, le directeur général de l’ADES, Abdelhakim Tahir affirme que l'atelier de planification s’inscrit dans un contexte marqué par l’adoption des nouvelles lois qui constituent un cadre juridique régissant le fonctionnement des ONG au Tchad, faisant allusion au décret sur le statut des ONG et le décret n°1918 portant institution d’un protocole d’accord standard d’établissement des ONG au Tchad.



« Nous allons de manière approfondie faire un état des lieux de notre situation actuelle, déterminer les objectifs stratégiques en vue de l’élaboration du plan quinquennal et définir une politique de mobilisation de ressources. Nous appelons à un resserrement des rangs puisque nous visons les mêmes objectifs par des protocoles de collaboration entre nos organisations, constituer des consortiums stratégiques dans un esprit d’efficience et de complémentarité », indique Abdelhakim Tahir.



L’ADES est une ONG sous-régionale constituée d’une équipe de 717 personnes composées de femmes et hommes issus de 16 nationalités différentes. Ils travaillent dans 5 pays de manière désintéressée et ont permis de soulager la souffrance de plusieurs personnes en leur donnant l’espoir de vivre.





