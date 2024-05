Tchad : l'AJECUD forme les représentants de la société civile sur l'éducation civique et l’élection

Le secrétaire général de la province du Ouaddaï, Abakar Hissein Didigui, a procédé ce vendredi 03 avril 2024 dans la salle de réunion du gouvernorat, à l'ouverture de l'atelier de formation sur l'éducation civique et l’élection, organisé par l'Association Etoile des Jeunes pour la Culture et le Développement (AJECUD).



Cet atelier regroupe les représentants de la société civile, ceux des associations des jeunes et des femmes.



Le président de l'association Etoile des Jeunes, Hassan Abdoulaye Hassan a indiqué que cet atelier de formation vise à amener les citoyens pour exercer leurs droits électoraux de manière éclairée et responsable, afin d'aborder des sujets tels que les institutions démocratiques, les processus électoraux, les droits et devoirs des citoyens, ainsi que l’importance de la participation citoyenne dans la consolidation de la démocratie.



Hassan Abdoulaye Hassan a aussi relevé que le Tchad fait face à des défis et des opportunités uniques, et il est impératif que chaque citoyen comprenne son rôle vital dans le processus électoral.



Lançant les travaux, le secrétaire général de la province du Ouaddaï Abakar Hissein Didigui, a souligné que l'éducation civique et électorale constituent le fondement sur lequel repose la santé de notre démocratie.



Il est impératif que les autorités locales soient pleinement investies dans ce processus, car elles jouent un rôle déterminant dans l'encadrement et l’orientation des citoyens. En comprenant les principes de base de la démocratie, en connaissant les droits et devoirs des citoyens, et en étant informés sur les mécanismes électoraux.



Le secrétaire général de la province du Ouaddaï a également ajouté que l'AJECUD, à travers cet atelier, renforce la confiance de nos concitoyens dans le système démocratique, en tant que représentants de nos communautés respectives.