Tchad : l'ANATS renforce sa présence en province et ouvre un centre à Biltine

L'Agence nationale des titres sécurisés (ANATS) a lancé jeudi son centre de Biltine, chef-lieu de la province de Wadi Fira. Les citoyens pourront désormais obtenir un titre sécurisé (passeport, carte d'identité, etc) à partir de Biltine, et ne devront plus supporter le fardeau de se rendre jusqu'à N'Djamena ou Abéché.



La cérémonie d'inauguration a eu lieu en présence du gouverneur de la province du Wadi Fira, Issakha Ahmat Ardja, et des responsables administratifs provinciaux.



Le président du conseil d'administration de l'ANATS, Mahamat Béchir, s'est félicité du travail réalisé par l'équipe technique spécialisée pour l'aboutissement de la décentralisation des services publics.



De son côté, le gouverneur de la province du Wadi Fira, le général Issakha Ahmat Ardja, a déclaré que cette initiative s'inscrit dans le cadre des efforts du gouvernement visant à sécuriser les documents d'état civil. Il a souligné que le centre permet à tous les habitants de Biltine et ses environs de procéder à des démarches administratives.