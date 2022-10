Tchad : l'ANIE, Bolloré et ATIDJARI Bank veulent booster le commerce extérieur

Co-organisé par l’Agence nationale des investissements et des exportations (ANIE), Bolloré Transport et Logistics, ainsi que ATIJARI Bank, ont lancé ce 11 octobre, la campagne d’exportation 2022-2023 au Radisson Blu de la capitale tchadienne.



A cette occasion, le directeur général de l’ANIE, Nassour Mahamat Delio, a présenté l’objectif de la campagne d’exportation. En effet, elle vise à présenter les opportunités d’exportation et les services aux exportateurs.



Dans le souci d’améliorer leurs contributions au développement du commerce extérieur tchadien, l’ANIE, Bolloré et Attijari Bank ont mené des consultations qui ont abouti à la volonté d’offrir des services stratégiques basés sur la complémentarité de leurs missions respectives. C’est la raison pour laquelle, cette campagne est lancée.



Nassour Mahamat Delio a formé le vœu que les produits transformés soit exportés et diversifiés davantage. Il a promis de mettre à la disposition de la campagne, l’ensemble des réalisations et conceptions pour relever les défis.



Quant au directeur général de Bolloré Transport et Logistics, Cyrille Tetrel, il a expliqué que l’idée est de créer un cadre plus simple et mieux organisé, pour faciliter toutes les opérations d’exportation. Cela permettra d’offrir un ensemble de services de qualité qui répondent à toutes les aspirations et les difficultés quotidiennes des commerçants.



Au-delà du corridor Ndjamena, N'Gaoundéré, Douala et Kribi, Bolloré Transport et Logistic permet aux hommes d’affaires et commerçants tchadiens d’avoir des contacts en Europe, en Asie et aux États Unies, précise Cyrille Tetrel.



La Banque Attijari, à travers son directeur général Mohammed Serouis, remercie le pouvoir public d'avoir organisé un tel événement, tout en impliquant sa banque. La banque entend apporter tout son soutien pour contribuer à mettre en place, un réseau mondial de traders. L’exercice que mène l'ANIE, Bolloré et Attijari Bank est la toute première au Tchad.



Dans le but de proposer des services conformes aux besoins, plusieurs approches participatives seront présentées.