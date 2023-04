Tchad : l’ATNOR crée un comité de normalisation pour l'eau, l'assainissement et l'environnement

L'Agence Tchadienne de Normalisation (ATNOR) a réuni le comité d'eau, d'assainissement et d'environnement ce lundi 17 avril 2023 pour créer des comités techniques de normalisation. La directrice générale de l'ATNOR, Dr. Haoua Brahim Dabaye, a dirigé la réunion.



Sur les 18 membres de la liste envoyée par l'ATNOR pour ce comité, 13 ont participé à la réunion. Les experts membres du comité de l'eau, de l'assainissement et de l'environnement ont adopté leur choix sur trois personnes par consensus. Le professeur Abdramane Hamid est le président, Sadam Annour Trebo est le premier vice-président, et le Dr Denenodji Antoinette est le deuxième vice-président. Le comité sera composé de délégués de chaque domaine de l'eau, de l'assainissement et de l'environnement. Leur mission, selon le Dr Haoua Brahim Djabaye, sera d'intensifier les normes internationales et régionales, de les examiner en fonction des besoins et de les transformer en normes nationales.



L'ATNOR recevra le comité technique de normalisation des experts en produits cosmétiques demain mardi 18 avril 2023. Cette initiative de l'ATNOR permettra d'établir des normes nationales pour les produits cosmétiques et de garantir leur qualité.