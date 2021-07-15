Tchad : l'Inspecteur général d'État et son adjointe remplacés et appelés à d'autres fonctions

رئاسة المجلس العسكري الانتقالي/تعيين بالمفتشية العامة للدولة

بموجب المرسوم رقم 145/ر م ع إ/م ع د/2021 المؤرخ في 15 يوليو 2021 تم تعيين الشخصيات الآتية اسماؤها في مناصب المسئولية التالية :

المفتش العام للدولة: السيد علي امبدو امبدومي، خلفا للسيد عيسى عبد محمد المحمود الذي استدعي لشغل وظيفة أخرى

المفتشة العامة النائبة للدولة : السيدة ديتولوم بينون سلستين، خلفا للسيدة أم

Le présidence du Conseil militaire de transition a signé le 15 juillet 2021 un décret n°145 portant nomination des personnalités dont les noms suivent aux postes de responsabilité ci-après à l'Inspection générale d'État :- Inspecteur général d'État : Monsieur ALI MBODOU MBODOUMI en remplacement de Monsieur ISSA MAHAMAT ABDELMAMOUT, appelé à d'autres fonctions ;- Inspectrice générale d'État adjointe : Madame DETOLOUM BINON CÉLESTINE en remplacement de Madame AMALKEIR DJIBRINE SOULEYMANE, appelée à d'autres fonctions.