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TCHAD

Tchad : l'Inspecteur général d'État et son adjointe remplacés et appelés à d'autres fonctions


Alwihda Info | Par Info Alwihda - 15 Juillet 2021



Tchad : l'Inspecteur général d'État et son adjointe remplacés et appelés à d'autres fonctions
Le présidence du Conseil militaire de transition a signé le 15 juillet 2021 un décret n°145 portant nomination des personnalités dont les noms suivent aux postes de responsabilité ci-après à l'Inspection générale d'État :

- Inspecteur général d'État : Monsieur ALI MBODOU MBODOUMI en remplacement de Monsieur ISSA MAHAMAT ABDELMAMOUT, appelé à d'autres fonctions ;
- Inspectrice générale d'État adjointe : Madame DETOLOUM BINON CÉLESTINE en remplacement de Madame AMALKEIR DJIBRINE SOULEYMANE, appelée à d'autres fonctions.

 
رئاسة المجلس العسكري الانتقالي/تعيين بالمفتشية العامة للدولة 
بموجب المرسوم رقم 145/ر م ع إ/م ع د/2021 المؤرخ في 15 يوليو 2021 تم تعيين الشخصيات الآتية اسماؤها في مناصب المسئولية التالية  :
المفتش العام للدولة: السيد علي امبدو امبدومي، خلفا للسيد عيسى عبد محمد المحمود الذي استدعي لشغل وظيفة أخرى 
المفتشة العامة النائبة للدولة : السيدة ديتولوم بينون سلستين، خلفا للسيدة أم 


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