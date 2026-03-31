Tchad : l'OCI condamne l'adoption de la loi sur l'exécution des prisonniers palestiniens

Le secrétariat général de l’Organisation de coopération islamique a fermement condamné l’adoption par la soi-disant Knesset israélienne d’une loi autorisant l’exécution de prisonniers palestiniens, considérant qu’il s’agit d’une mesure dangereuse et sans précédent qui donne carte blanche au meurtre et à l’exécution politique du peuple palestinien, en violation flagrante du droit international humanitaire, en particulier de la quatrième Convention de Genève et du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.



Le secrétariat général a mis en garde contre la gravité des crimes dont sont victimes des milliers de prisonniers palestiniens dans les prisons de l’occupation israélienne, notamment la torture, les mauvais traitements, l’humiliation, la terreur, le viol, la privation de nourriture, la privation systématique des droits humains les plus fondamentaux et les atteintes directes à leur vie, qui s’inscrivent dans le prolongement du crime de génocide en cours commis par l’occupation israélienne dans la bande de Gaza et en Cisjordanie, y compris Jérusalem occupée.



Il a appelé la communauté internationale, y compris les Nations unies, les organisations internationales de défense des droits de l’homme et l’Union interparlementaire, à prendre les mesures nécessaires contre la soi-disant Knesset israélienne, à mettre en œuvre des mécanismes de responsabilisation à l’encontre d’Israël, la puissance occupante, et à exercer des pressions pour faire abroger cette loi illégale, protéger les droits des prisonniers palestiniens et œuvrer à leur libération.