Tchad : l'OIM valide le rapport des indicateurs de gouvernance des migrations au Tchad

- 1 Février 2023



L'objectif de l’atelier de validation, organisé à cet effet, est de reconnaître le travail accompli par les points focaux du gouvernement tchadien et toutes les autres parties impliquées dans le processus des indicateurs de gouvernance des migrations.

L'Organisation internationale pour les migrations (OIM) a organisé ce mercredi 1er février 2023, un atelier de validation politique du rapport des indicateurs de gouvernance des migrations (IGM) au Tchad, dans les locaux du ministère des Affaires étrangères, des Tchadiens de l'étranger et de la Coopération internationale.



L'OIM, en collaboration avec Economist Impact, a élaboré les indicateurs de gouvernance des migrations pour aider les pays à comprendre les impacts de la gestion efficace des migrations.



Les IGM comprennent environ 90 indicateurs qui aident les pays à identifier les bonnes pratiques et les aspects qui pourraient être améliorés. Ils donnent également un aperçu des leviers politiques que les pays peuvent utiliser pour développer leurs structures de gouvernance migratoire.



Le 14 décembre 2021, le gouvernement tchadien a lancé le processus des IGM au Tchad lors d'une réunion d'introduction à N'Djamena. Depuis lors, l'OIM et Economist Impact, en collaboration avec le ministère des Affaires étrangères, des Tchadiens de l'étranger et de la Coopération internationale, et tous les points focaux du processus des IGM au Tchad, ont mené une étude sur les politiques existantes liées à la migration au Tchad et ont répondu aux indicateurs dans une matrice.



Le 12 avril 2022, le gouvernement tchadien a défini les indicateurs prioritaires en fonction de leur importance, pour la gouvernance des migrations au Tchad, lors d'une réunion des points focaux pour l'identification des priorités du processus IGM. L'objectif de cet atelier de validation est de reconnaître le travail accompli par les points focaux du gouvernement tchadien et toutes les autres parties impliquées dans le processus, telles que la société civile et les agences des Nations Unies, et de valider ensemble le rapport des IGM au Tchad.



Lors de l'atelier, les points clés du processus des IGM au Tchad seront présentés, notamment les bonnes pratiques et les aspects qui pourraient être renforcés dans la gouvernance des migrations au Tchad, ainsi que les recommandations de la consultation nationale. De plus, le rapport des IGM au Tchad sera validé par les participants et approuvé pour publication sur le portail des données migratoires de l'OIM.



Le représentant de la cheffe de mission de l'OIM, Jean-Claude Bashiarahishizé, a déclaré que ce rapport servira de point de départ, pour une politique migratoire et une stratégie nationale des migrations au Tchad. Lors du lancement de l'atelier, le secrétaire général du ministère des Affaires étrangères, des Tchadiens de l'étranger et de la Coopération internationale, Beounggar David, a déclaré que les indicateurs de gouvernance migratoire sont des outils conçus pour aider le pays à identifier, évaluer et corriger les lacunes de sa gouvernance de la migration.



C'est pourquoi il a exhorté les participants à se consacrer pleinement à ce sujet, afin de présenter un rapport bénéfique pour le Tchad. Enfin, les aspects clés du processus des indicateurs de gouvernance migratoire seront présentés aux participants de manière interactive, en s'appuyant sur le rapport déjà établi.







