Tchad : l’OJBT a lancé une formation sur le journalisme à l’intention des jeunes de Sarh

Du 25 au 29 mars 2026, l’Organisation des Jeunes Bâtisseurs Tchadiens (OJBT) a organisé une session de formation baptisée « Un pas en journalisme », au Palais des arts et de la culture Ngarta Tombalbaye de Sarh.



Cette initiative a été organisé à l’intention des jeunes de la ville de Sarh qui ont décidé de découvrir les fondamentaux du journalisme et de la communication. L’objectif était de leur donner des outils pratiques et les préparer à intégrer progressivement le monde des médias.



Cette session de formation s’est déroulée en présence de Sedalta Hornyadé, coordonnateur de la Haute Autorité des Médias et de l’Audiovisuel (HAMA) pour les provinces du Moyen-Chari et du Mandoul. Il a salué cette action qui, selon lui, contribue à renforcer les compétences des jeunes dans un secteur en pleine évolution.



Pendant cinq jours, les participants ont bénéficié de l’encadrement de professionnels expérimentés des médias. Parmi eux, des journalistes reconnus, à savoir, Allako-AS Mandibaye du journal Le Quotidien, Le Progrès et Monodji Olivier correspondant de Radio France International (RFI) qui ont partagé leurs connaissances sur des thèmes essentiels tels que les règles de base du journalisme, la technique de la pyramide inversée, ainsi que la collecte et le traitement de l’information.



A travers des explications simples et des exemples concrets, les formateurs ont permis aux apprenants de mieux comprendre les exigences du métier. Le président de l’OJBT, Mouederomti Mbaïdedjibe, a souligné que cette formation vise avant tout à développer des compétences pratiques. Pour lui, il est important de préparer une relève capable de répondre aux défis actuels du paysage médiatique dans la province du Moyen-Chari.



Du coté des participants, l’enthousiasme était visible. Beaucoup ont exprimé leur satisfaction quant à la qualité des enseignements reçus. Certains ont confié avoir découvert une véritable vocation, tandis que d’autres se disent désormais mieux outillés pour poursuivre une carrière dans le journalisme malgré les défis qu’il comporte.