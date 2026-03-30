Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
TCHAD

Tchad : l’OJBT a lancé une formation sur le journalisme à l’intention des jeunes de Sarh


Alwihda Info | Par Elwood Dk - 30 Mars 2026



Tchad : l’OJBT a lancé une formation sur le journalisme à l’intention des jeunes de Sarh
Du 25 au 29 mars 2026, l’Organisation des Jeunes Bâtisseurs Tchadiens (OJBT) a organisé une session de formation baptisée « Un pas en journalisme », au Palais des arts et de la culture Ngarta Tombalbaye de Sarh.

Cette initiative a été organisé à l’intention des jeunes de la ville de Sarh qui ont décidé de découvrir les fondamentaux du journalisme et de la communication. L’objectif était de leur donner des outils pratiques et les préparer à intégrer progressivement le monde des médias.

Cette session de formation s’est déroulée en présence de Sedalta Hornyadé, coordonnateur de la Haute Autorité des Médias et de l’Audiovisuel (HAMA) pour les provinces du Moyen-Chari et du Mandoul. Il a salué cette action qui, selon lui, contribue à renforcer les compétences des jeunes dans un secteur en pleine évolution.

Pendant cinq jours, les participants ont bénéficié de l’encadrement de professionnels expérimentés des médias. Parmi eux, des journalistes reconnus, à savoir, Allako-AS Mandibaye du journal Le Quotidien, Le Progrès et Monodji Olivier correspondant de Radio France International (RFI) qui ont partagé leurs connaissances sur des thèmes essentiels tels que les règles de base du journalisme, la technique de la pyramide inversée, ainsi que la collecte et le traitement de l’information.

A travers des explications simples et des exemples concrets, les formateurs ont permis aux apprenants de mieux comprendre les exigences du métier. Le président de l’OJBT, Mouederomti Mbaïdedjibe, a souligné que cette formation vise avant tout à développer des compétences pratiques. Pour lui, il est important de préparer une relève capable de répondre aux défis actuels du paysage médiatique dans la province du Moyen-Chari.

Du coté des participants, l’enthousiasme était visible. Beaucoup ont exprimé leur satisfaction quant à la qualité des enseignements reçus. Certains ont confié avoir découvert une véritable vocation, tandis que d’autres se disent désormais mieux outillés pour poursuivre une carrière dans le journalisme malgré les défis qu’il comporte.


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 29/03/2026

Tchad : l’ONIC-T publie son tableau de l’Ordre 2026 pour assainir le secteur de l’ingénierie civile

Tchad : l’ONIC-T publie son tableau de l’Ordre 2026 pour assainir le secteur de l’ingénierie civile

N’Djamena : 50 ans de ministère pastoral célébrés pour Abel Ndjérareou N’Djamena : 50 ans de ministère pastoral célébrés pour Abel Ndjérareou 29/03/2026

Populaires

Tchad : 135 étudiants en santé soutiennent leurs mémoires à l’EFASSAR de Sarh

29/03/2026

Tchad - Football au Barh-Koh : une élection suspendue faute de règles claires

29/03/2026

(Éditorial) Tchad : autopsie d'une démission collective

30/03/2026
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 06/03/2026 - Olivier Noudjalbaye Dedingar, Expert-consultant international, humanitaire et journaliste indépendant.

Tchad : la démission du ministre d’Etat Dr Tom Erdimi interroge sur l’avenir du gouvernement

Tchad : la démission du ministre d’Etat Dr Tom Erdimi interroge sur l’avenir du gouvernement

Musée d’Abéché : le mépris silencieux d’un patrimoine national, il faut cesser les euphémismes Musée d’Abéché : le mépris silencieux d’un patrimoine national, il faut cesser les euphémismes 05/03/2026 - Mahamat Charfadine

ANALYSE - 26/03/2026 - Albadour Acyl Ahmat Akhabach

(Analyse) Tchad : une seule communauté, un seul destin

(Analyse) Tchad : une seule communauté, un seul destin

Condamnation pécuniaire de la préfecture des Hauts de Seine : Refus d’enregistrement d’une demande de titre de séjour d’un père d’enfant français mineur 25/03/2026 - Me Fayçal Megherbi

REACTION - 04/01/2026 - Alwihda

Tchad : Aimée Dolinassou dénonce des retards injustifiés dans le dossier de pension d’une veuve

Tchad : Aimée Dolinassou dénonce des retards injustifiés dans le dossier de pension d’une veuve

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach "Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach 23/08/2025 - Albadour Acyl Ahmat Akhabach

© 2024 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter