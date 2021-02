Tchad : l'ONAJES remet des équipements sportifs à la ville de Moundou

Le Préfet du département de Lac Wey, Mahamat Nahar Hadjar Obi, a présidé vendredi après-midi à Moundou, une cérémonie de remise des équipements sportifs organisée par l'Office national de la jeunesse et des sports (ONAJES) antenne de Moundou, à l'occasion d'un match de basketball qui a opposé l'équipe Mata Bono à Alrahama.



Le don est composé de 34 ballons de basket, 45 paires de chaussures, huit jeux de maillots, 15 pompes à air, 15 survêtement et 40 chasubles. Dans son mot de circonstance, le coordinateur provincial de l'ONAJES, Ahmat Kéléya, a expliqué l'origine de la création de l'ONAJES et sa mission qui est de mettre en musique la politique du gouvernement en matière de promotion de l'emploi des jeunes et des sports.



Ahmat Kéléya a ensuite rappelé aux bénéficiaires que ce matériel sportif ne doit en aucune manière se retrouver sur le marché, moins encore dans d'autres mains que celles des jeunes.



Dans son discours de circonstance, le préfet du département de Lac Wey, Mahamat Nahar Hadjar Obi, a demandé à la jeunesse d'être courageuse et d'oser.



Le match s'est soldé par un score de 75 buts contre 72 en faveur de l'équipe Alrahama.