Tchad : l’ONAPE et l’ONPTA s’unissent pour lutter le chômage et le sous-emploi

Dans le processus de mise en œuvre du programme politique du gouvernement, en matière d’emploi, les techniciens de l’ONAPE et de l’ONPTA ont décidé de s’unir pour lutter contre le chômage et le sous-emploi au Tchad.



C’est ainsi qu’une une convention visant à définir les modalités de partenariat, afin de promouvoir l’emploi, la formation et l’orientation professionnelle, l’auto-emploi et l’entrepreneuriat dans le secteur du tourisme, de l’artisanat et des arts, a été signée entre les deux parties.



Les objectifs poursuivis par cette convention sont les suivantes : promouvoir l'emploi et l'auto-emploi dans les secteurs du tourisme, de l'artisanat et des arts ; renforcer la formation professionnelle et l'orientation des jeunes vers ces secteurs ; encourager l'entrepreneuriat et le développement des compétences spécifiques aux métiers du tourisme, de l'artisanat et des arts.