Tchad : l'ONG Concern Worldwide préoccupée par la malnutrition au Sila

Un atelier de capitalisation et de présentation des résultats de la recherche sur la saisonnalité et des déterminants au Sila, s'est ouvert jeudi à Goz Beida. Il se déroule dans la salle de la délégation provinciale de l'enseignement.



L'atelier est organisé par Concern Worldwide, une ONG qui se consacre à la réduction de la souffrance et à l'élimination de l'extrême pauvreté. Elle intervient dans 54 pays du monde dont deux secteurs au Tchad (Goz Beida et Baga Sola).



L'atelier vise à présenter les progrès et les réalisations du Programme d'appui à la résilience, et partager les principaux résultats de l'étude menée par le programme sur la saisonnalité de la malnutrition liée à la contamination le long de la chaîne d'eau au Sila.