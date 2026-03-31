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Tchad : l’ONG Direct Aïd basé à Mbikou offre un don en trois mini-châteaux à Bébédjia


Alwihda Info | Par Reouhoudou Innocent - 31 Mars 2026



Tchad : l’ONG Direct Aïd basé à Mbikou offre un don en trois mini-châteaux à Bébédjia
Le commissariat de la police nationale de Bébédjia, le lycée général et le quartier Dombao, sont les bénéficiaires de ces trois mini-châteaux. En effet, le maire de la ville de Bébédjia, Ndosolngar Nicolas a procédé à la réception ce lundi 30 mars 2026 de ces mini-châteaux.

Du commissariat de la police nationale de Bébédjia, au quartier Dombao, en passant par le lycée, les bénéficiaires ont adressé leurs remerciements au donateur, tout en promettant de partager cette importante substance aux riverains qui en auront manifesté le besoin.

Le commissaire de la police de Bébédjia, Ibrahim Ali Moussa a demandé à ses voisins, surtout les habitants des alentours du commissariat, de ne pas hésiter à venir chercher de l'eau. Au lycée général de Bébédjia, le proviseur du lycée 2, Mme Sylvie Nepitimbaye a salué l'engagement et la détermination du donateur, car pour elle, ce geste offert aux élèves et à la population de Bébédjia, est d’un impact significatif.

Elle rassure au donateur que sa gestion va être rigoureuse et bénéfique pour tous. « L'eau c'est la vie, dit Claude Vandam », souligne-t-elle. Partout, le maire de la ville de Bébédjia, Ndosolngar Nicolas s'est aussi fendu en remerciements, en invitant les bénéficiaires à une bonne gestion et à prévenir d'éventuelles pannes à réparer.

Le directeur de l'école, Alfourkhane Mahamat Haroun, représentant le directeur général de l'ONG Direct Aïd basé à Mbikou a rappelé que tous soient à la prière, pour la protection du bienfaiteur, et à la prospérité de ses richesses.


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
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