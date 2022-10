Tchad : l’ONG TIKA offre des matériels de lutte contre le paludisme à la commune de Ndjamena

L’Agence turque de coopération et de coordination (TIKA), a fait un don de matériels et équipements consommables à la mairie centrale de Ndjamena.



La cérémonie de remise de ces équipements a eu lieu, ce mercredi 5 octobre 2022, en présence de l’ambassadeur turc au Tchad, Kemal Kaygisiz, du maire de la ville, Ali Haroun, du coordonnateur pays de l’ONG TIKA, Vedat Baç.



Ce don entre dans le cadre du partenariat signé entre l’Agence turque TIKA et la commune de Ndjamena, afin de soutenir cette dernière dans sa lutte contre le paludisme. Pour l’ambassadeur de Turquie au Tchad, avec ce don, son pays veut accompagner la mairie centrale de Ndjamena dans sa lutte contre les moustiques, en vue de soulager la population.



Il réaffirme sa disponibilité à soutenir et à encourager les activités du développement durable au Tchad, notamment, à travers la TIKA et d’autres ONG turques qui interviennent régulièrement au Tchad. Le maire de la ville de Ndjamena, Ali Haroun a, quant à lui, affirmé que cette offre, arrive exactement au moment où la mairie pulvérise la ville.



Par ailleurs, il soutient que ces matériels et équipements serviront à soutenir cette période, et ainsi, assurer une large couverture de la ville. Et d’ajouter que le partenariat avec TIKA date dès les premières heures de la coopération entre le Tchad et la Turquie.



Pour le coordonnateur du TIKA, Vedat Baç, le paludisme, qui est une maladie très répandue au Tchad, est malheureusement l’une des principales causes de décès dans le pays. Il révèle que, chaque année, un grand nombre de Tchadiens meurent de cette maladie.



« En tant que TIKA, qui met en œuvre chaque année de nombreux projets et activités dans plus de 170 pays, à travers le monde, nous sommes heureux de coopérer de manière à apporter les solutions les plus appropriées aux besoins de nos partenaires tchadiens », a-t-il rassuré.