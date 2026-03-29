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Tchad : l’ONIC-T publie son tableau de l’Ordre 2026 pour assainir le secteur de l’ingénierie civile


Alwihda Info | Par Gontran Temandang - 29 Mars 2026


​Dans une démarche visant à renforcer la transparence et la sécurité des infrastructures au Tchad, l’Ordre national des ingénieurs civils du Tchad (ONIC-T) a officiellement publié, ce 28 mars 2026, son tableau de l’Ordre pour l’année en cours, lors d’un point de presse.


Tchad : l’ONIC-T publie son tableau de l’Ordre 2026 pour assainir le secteur de l’ingénierie civile
Au cours de cette rencontre tenue dans la salle multimédia de FESTAFRICA, le président du Conseil de l’Ordre, Saleh Ali Fadoul, a souligné que cet outil est fondamental pour identifier les professionnels réellement habilités à exercer sur le territoire national, conformément au décret n°1612/PR/MATDHU/2019.

Le tableau publié recense les compétences validées par l’institution : 186 ingénieurs civils légalement autorisés ; 20 ingénieurs conseils (bureaux d’études et de contrôle).

Selon lui, ces chiffres incluent aussi bien des professionnels nationaux qu’étrangers. Pour l’ONIC-T, cette liste constitue une garantie de qualité pour les projets de routes, de bâtiments et d’aménagements hydrauliques essentiels au développement du pays.

Une mise en garde contre l’exercice illégal

Le président Saleh Ali Fadoul a également rappelé que tout exercice du métier en dehors de ce cadre légal constitue une violation des règles professionnelles, exposant les contrevenants à des sanctions.

« Cette exigence est essentielle pour garantir la qualité des études, la sécurité des ouvrages et la protection des populations », a-t-il affirmé.

Appel à la collaboration institutionnelle

L’Ordre appelle par ailleurs à une responsabilité collective. Il invite les ingénieurs non inscrits à régulariser leur situation dans les plus brefs délais.

Il exhorte également les administrations publiques, les ONG et les entreprises privées à collaborer exclusivement avec des ingénieurs inscrits au tableau.

Les professionnels et partenaires peuvent consulter les informations complémentaires sur le site officiel de l’institution : www.onictchad.com.

Par cet acte, l’ONIC-T réaffirme son engagement à bâtir une ingénierie tchadienne forte, crédible et au service de la sécurité nationale.


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
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