Tchad : l'ONU met en garde les autorités contre l'usage de la force lors des manifestations

Clément Voule, rapporteur spécial des Nations Unies sur la liberté d'association et de réunion pacifique, a exhorté ce19 octobre les autorités à "garantir et à protéger la manifestation prévue pour demain au sujet de la période de transition politique".



"Les forces de sécurité doivent éviter l'usage excessive de force contre les manifestants conformément aux obligations internationales du pays", a déclaré Clément Voule dans un post sur Twitter.



Plusieurs partis politiques et coalitions de la société civile ont appelé à des manifestations le 20 octobre au Tchad pour protester contre la prolongation de la période de transition. Ils demandent au président de la transition Mahamat Idriss Deby de remettre le pouvoir à un civil, conformément à sa promesse, à l'issue des 18 mois de transition.