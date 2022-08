Tchad : l'Ordre du barreau interpelle les autorités sur la crise sociale

L'Ordre des avocats du Tchad se dit préoccupé par les violences et autres problèmes sociaux qui mettent à mal les droits humains des populations. Il déplore également les manquements et insuffisances du gouvernement pour des réponses prompts aux conditions de vie difficiles des populations.



Le bâtonnier Me Djerandi Laguerre Dionro interpelle le gouvernement sur sa mission principale liée au bien-être de la population. Il demande aux participants au dialogue national de mettre au premier plan l'intérêt et les aspirations du peuple tchadien, tout en laissant de côté les appartenances politiques et ethniques. Me Djerandi Laguerre Dionro en appelle à une prise de conscience pour des débats francs, sincères et objectifs.