Tchad : l'UJT rend hommage à Djaï-Loramadji Evariste, combattant de l’information, abattu à Sandana

Le défunt DJAÏ-LORAMADJI Evariste a été collaborateur de la Radio Lotoko de Sarh comme correspondant permanent au village Sandana depuis plus de dix ans. Toujours fidèle à ses engagements, volontaire et volontariste, il s’est adonné au journalisme qu’il a exercé avec son cœur jusqu’à cette funeste date du 9 février où fatal destin l’a frappé, témoigne Abbas Mahamoud Tahir, président de l'UJT.



"C’est un combattant de l’information que ce jour-là, les assassins de Sandana ont délibérément visé. En effet, alors DJAÏ-LORAMADJI Evariste donnait les informations en direct à sa station, Radio Lotiko, un tireur embusqué, à bout portant, lui a explosé la tête. Sa disparition cause à toute la famille de la presse tchadienne, un profond chagrin", affirme l'UJT.



Le Bureau Exécutif de l’UJT partage l’indicible douleur de toutes les familles endeuillées et l’amertume de toute la communauté martyrisée, et exige que les auteurs, commanditaires et complices de cet ignoble acte soient poursuivis et punis afin de rendre justice à notre confrère, DJAÏ-LORAMADJI Evariste.