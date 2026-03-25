Tchad : l’Union européenne et la FAO s’allient pour faire de la spiruline un pilier nutritionnel et économique

Une nouvelle ère s’ouvre pour la filière spiruline au Tchad. Le mercredi 26 mars 2026, au siège du Programme alimentaire mondial (PAM) à N’Djamena, une cérémonie officielle a marqué le double lancement du projet « Nouvelles chaînes de valeur aquatiques » (NAVAC), et de l’atelier conjoint de validation de la stratégie NAVAC-PEA pour la spiruline.



Placée sous l’autorité du secrétaire général du ministère de la Production et de l’Industrialisation agricoles, Moubarack Abakar Roubo, la rencontre a réuni les représentants des ministères concernés, des partenaires techniques et financiers, ainsi que les principaux acteurs de la filière.



Financé par l’Union européenne (UE) pour une durée de cinq ans, le projet NAVAC vise à développer des chaînes de valeur résilientes et durables pour les produits aquatiques. Il est mis en œuvre par l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), avec l’appui technique de l’Université technique du Danemark.



Dans son discours d’ouverture, le secrétaire général du ministère a souligné l’importance de cette initiative quinquennale. Il a rappelé que la spiruline, ancrée dans l’histoire du pays, constitue depuis des siècles une source essentielle de protéines et d’éléments nutritionnels pour les Tchadiens. « Nous savons tous que la spiruline dispose d’un réel potentiel économique, commercial et nutritionnel pour la population du Tchad et de l’Afrique centrale, a-t-il déclaré. Pour révéler ce potentiel, des financements importants sont nécessaires. »



Aristide Ongone Obame, représentant de la FAO au Tchad, a pour sa part rappelé l’urgence du contexte mondial de l’insécurité alimentaire. Selon le Rapport mondial sur les crises alimentaires 2023, plus de 250 millions de personnes souffrent d’insécurité alimentaire aiguë. Face à ce défi, il a salué le potentiel des produits aquatiques, et en particulier de la spiruline, comme solution innovante pour lutter contre la malnutrition, notamment chez les enfants et les femmes enceintes ou allaitantes.



Déployé dans cinq pays, dont le Tchad, le projet NAVAC s’inscrit dans la vision des « Quatre améliorations », prônée par la FAO. Sur le plan national, la synergie avec le programme PEA PAMELOT, mis en œuvre par la GIZ, permettra d’accompagner le renforcement des capacités des producteurs, l’amélioration des techniques de transformation et l’intégration de la spiruline dans les programmes nutritionnels.



L’atelier conjoint qui s’est ouvert à cette occasion constitue une étape clé pour élaborer une vision commune des priorités et des actions à mener. Les intervenants ont unanimement appelé à une synergie forte entre tous les acteurs nationaux et internationaux afin de faire de cette filière, profondément ancrée dans la culture tchadienne, un succès tant sur le plan nutritionnel qu’économique.



Cette cérémonie, organisée sous l’égide du ministère de la Production et de l’Industrialisation agricoles, marque ainsi une avancée concrète dans la construction de systèmes alimentaires plus résilients au Tchad.