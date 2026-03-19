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Tchad : l’Université de Sarh a un nouveau bureau des étudiants


Alwihda Info | Par Elwood Dk - 20 Mars 2026



Tchad : l’Université de Sarh a un nouveau bureau des étudiants
Après une longue période d’attente, l’Union Nationale des Etudiants Tchadiens (UNET), section de l’Université de Sarh, dispose enfin d’une nouvelle équipe dirigeante.

A sa tête, Tambarinan Mitterrand, élu secrétaire général pour un mandat d’un an, a été officiellement installé ce jeudi 19 mars 2026. L’évènement s’est déroulé dans l’amphithéâtre Ngardeda Moyengar, rempli pour l’occasion par de nombreux étudiants venus assister à cette étape importante de la vie universitaire.

La cérémonie a été présidée par le directeur des Scolarités et des Examens, Ganda Adoum Malato, entouré de plusieurs responsables administratifs et enseignants. Le président du comité d’organisation des élections, Allah-Diguim Bertrand, a salué le bon déroulement du scrutin et l’attitude responsable des candidats. Il a également remercié l’administration universitaire, pour son soutien tout au long du processus. De son côté, l’équipe sortante a présenté son bilan.

Par la voix de son chargé de communication, Ndilbe Martin, elle a indiqué avoir atteint une grande partie de ses objectifs, estimés à 75%. Un résultat jugé satisfaisant, tout en appelant la nouvelle équipe à faire encore mieux.

En procédant à l’installation officielle du nouveau bureau, le directeur des Scolarités a félicité les responsables sortants pour leur engagement. Il a ensuite rappelé aux nouveaux élus leur mission principale qui est celle de représenter, et défendre valablement les intérêts des étudiants, tout en favorisant un climat de solidarité au sein de l’université. Il a aussi invité l’ensemble des étudiants à soutenir cette nouvelle équipe.

Le secrétaire entrant de l’UNET, section de Sarh, Tambarinan Mitterrand a insisté sur la nécessité de l’unité et du vivre-ensemble. Il a appelé ses camarades à privilégier la paix et l’excellence dans leurs activités académiques. Il a également promis une gestion ouverte, attentive aux préoccupations des étudiants. « Nous devrions relever plusieurs défis pour améliorer les conditions de vie et d’études de nos frères et sœurs étudiants au cours de l’année à venir », a-t-il conclu.


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
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