Tchad : l’agence ONAPE de Koumra échange avec les jeunes porteurs de projets sur le PROJIACE

Dans le cadre d'une approche inclusive, en vue de la participation de la jeunesse du Mandoul à la 2ème édition du Forum national sur l'emploi, l'agence de l’Office National pour la Promotion de l’Emploi (ONAPE) de Koumra, représentée par son chef Moumine Saleh Mahamat, a échangé ce 17 mars avec les jeunes porteurs de projets et entrepreneurs du Mandoul sur l’appel à candidature de la Compétition d’Innovations Entrepreneuriales, dans le cadre du PROJIACE – (Projet Jeunes Incubateurs & Accélérateurs d’Entreprises), lancé par son institution.



Pour le chef d'agence Moumine Saleh Mahamat, cette initiative vise à identifier, accompagner et accélérer les projets innovants portés par les jeunes tchadiens, afin de transformer leurs idées en entreprises viables et créatrices d’emplois durables. Les potentiels candidats, selon le chef d'agence, sont les jeunes tchadiens âgés de 15 à 35 ans, les étudiants porteurs d’initiatives innovantes et les startups de moins de 3 ans.



Aussi, martèle -t-il que les secteurs prioritaires du PROJIACE sont : - l'agriculture et la sécurité alimentaire, - les technologies de l'information et de communication ainsi que de l'intelligence artificielle, - la santé, - les energies renouvelables, - l'education, - l'environnement, - les bâtiments et travaux publics ainsi que les constructions innovantes, - les transports & logistiques, - les arts et la culture.



Pour finir, Moumine Saleh Mahamat encourage les porteurs de projets et chef d'entreprises à postuler, car c'est un projet orienté vers le développement entrepreneurial permettant aux jeunes tchadiens d'accéder à une autonomisation et booster le secteur de l'économie tchadienne. Plusieurs jeunes entrepreneurs et porteurs de projets ont posé des questions sur les critères de sélection de dossiers et procédures de dépôt de dossiers, mais surtout l'impact réel du PROJIACE.



Toutes les questions ont trouvé des réponses précises et concises du chef d'agence de l'ONAPE de Koumra Moumine Saleh Mahamat. Les jeunes se sont résolus alors à participer à cette compétition et défendre valablement leur projet afin de créer d'emplois à d'autres jeunes de la province du Mandoul.