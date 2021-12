Tchad : "l'amnistie marque un pas important vers le dialogue et la réconciliation", Dr. Ahmat Yacoub

Interrogé par Medi1, le président du Centre d’études pour le développement et la prévention de l’extrémisme, (CEDPE) Dr. Ahmat Yacoub Dabio a salué les deux projets de Lois sur l'amnistie générale adoptés vendredi par le Conseil national de transition (CNT). « Cette amnistie marque un pas important vers le dialogue et la réconciliation nationale. Elle permettra aux différents leaders de l’opposition politico-militaires et aussi bien aux opposants en exil de participer sans inquiétudes aux processus de réconciliation qui aura lieu dans les semaines à venir », a-t-il indiqué.



S’agissant des combattants faits prisonniers en avril dernier et dont l’amnistie actuelle ne les concerne pas, Ahmat Yacoub estime que ces prisonniers doivent bénéficier, avant leur libération, d’une réinsertion ou des séances de rééducation.



Interrogé si la période de la transition est suffisante pour aller aux élections, Dr. Ahmat Yacoub a estimé qu’une prolongation de la transition serait nécessaire pour bien organiser des véritables élections libres et transparentes, renforcer les instances justicières et entamer le processus de réconciliation. "Je crois qu’une prolongation permettra aux différents mouvements politico-militaires et mouvements en exil de se mettre en position de participer aux échéances électorales", estime Dr. Ahmat Yacoub.