Tchad : l’avenue Abbo Nassour Abdoulaye Sabre inauguré à Ndjamena

Le maire de la ville de Ndjamena a procédé à l’inauguration d'une avenue, au nom de Abbo Nassour Abdoulaye Sabre, dans le 7ème arrondissement.



C'était au cours d'une cérémonie de dénomination, en l'honneur du défunt Abbo Nassour Abdoulaye, ancien président de l'Assemblée nationale du Tchad, puis ministre sous le régime du premier président tchadien.



Le trajet du rond-point la Gazelle, au rond-point double voie du 7ème arrondissement de la ville de Ndjamena, est désormais baptisé Avenue Abbo Nassour Abdoulaye Sabre.



Historiquement, Abbo Nassour Abdoulaye Sabre est le natif du Kapka, plus précisément à Biltine. Il est né en 1927 et est décédé en 1982. Il avait été nommé président de l'Assemblée nationale du régime de Ngarta Tombalbaye, du 30 décembre 1969 jusqu'à la chute de ce dernier, le 13 avril 1975.



La famille de feu Abbo, par la voix de Intissar Abbo Nassour, remercie les autorités de la transition, le délégué du gouvernement auprès de la ville de Ndjamena, le maire de la ville et celui du 7ème arrondissement. Pour elle, cet acte est inoubliable. Des cadeaux ont été décernés au président du Conseil militaire de transition et au maire de la ville de Ndjamena.