Tchad : l'incendie maîtrisé au chantier du futur complexe omnisports de Mandjafa

Les sapeurs-pompiers sont rapidement intervenus pour maitriser le feu qui a produit des panaches de fumée visibles depuis l'extérieur du complexe.



Le stade, en cours de construction, devait devenir le plus grand d'Afrique centrale et abriter des compétitions internationales. Très attendu par les Tchadiens, le joyau architectural est offert par la République populaire de Chine.



Plus de 200 travailleurs tchadiens et chinois sont à l’œuvre, jour et nuit, pour faire avancer les travaux qui devaient être terminés dans un an.



Pour l'instant, l'étendue des dégâts causés par l'incendie n'est pas connue. Des enquêtes sont en cours pour déterminer les causes exactes de l'incident.