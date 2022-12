Tchad : "l'injustice et l'inégalité sociale ne favorisent pas la cohésion", le CEC/MPS sensibilise à Pala

La rencontre a eu lieu le 8 décembre 2022 à l'hôtel de ville de Pala en présence d'une marré humaine constituée à majorité des militants du MPS et de quelques personnes invitées pour la circonstance.



Pour les différents orateurs, membres de la délégation qui se sont relayés tour à tour face au public, l'injustice et l'inégalité sociale ne favorisent pas la cohésion sociale. Le Tchad est un et indivisible. Donc vivons ensemble et cultivons les valeurs de la paix. Une production théâtrale présentée par les artistes comédiens Hassan Gnélé, Dja Fat et Kartsym ont corroboré cette caravane de sensibilisation.



Dans l'après-midi, une table-ronde sur la thématique de la paix a été animée par le vice-président 1er adjoint, Dr. Passiring Keudeuh, à l'hôtel de ville de Pala sur la question de paix et de vivre-ensemble. Un match de football a mis un terme à la sensibilisation à Pala.