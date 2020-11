TCHAD

Tchad : la 10e saison de la course hippique lancée au Batha

Alwihda Info | Par Hassan Djidda Hassan - 22 Novembre 2020

Vidéo. La saison de la course hippique 2020 s'est déroulée du 18 au 21 novembre au Maïndan d'Ati dans la province du Batha, organisée par l’association de course des chevaux et d’amélioration de la race des chevaux du Batha.