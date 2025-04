Tchad : la 9ème édition du festival Koura Gosso s'est ouverte le 3 mars 2025 à Moundou

Cet événement culturel de grande envergure, placé sous le haut patronage de la ministre du Pétrole, des Mines et de la Géologie, Ndolénodji Alixe Naïmbaye, a pour thème cette année : « Héritage et modernité, construire l'avenir en valorisant nos racines ».



Cette 9ème édition du festival Koura Gosso se veut un cadre de promotion de l'art et des rythmes tchadiens, faisant de notre patrimoine local, un moteur essentiel pour une économie culturelle durable. La présidente de l’Association Femme Aussi, Nétoua Ernestine porteur de ce projet s’est dit convaincue que valoriser les traditions et les talents est une clé pour stimuler les opportunités pour tous les acteurs culturels du pays.



Le maire de la ville de Moundou, Djékaoussem Elon Bondo quant à lui invite toute la population à venir découvrir et célébrer la richesse de la culture, à travers des spectacles, des ateliers et des rencontres.



Dans son allocution, le secrétaire général de la province du Logone Occidental, Allaïndangué Kladoumbaye a souligné l'importance d'œuvrer pour que la culture ne soit pas seulement un vecteur de loisir.



Lançant officiellement les activités de ce rendez-vous culturel, la marraine, Mme Ndolénodji Alixe Naïmbaye, ministre du Pétrole, des Mines et de la Géologie a insisté sur le rôle fondamental de la femme dans le secteur culturel. Les activités qui se dérouleront jusqu’au 12 avril prochain prévoient des spectacles, des concerts et animations populaires, des campagnes de sensibilisations, des rencontres et conférences débats, des ateliers de formation et bien d’autres.