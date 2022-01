Tchad : la CNAAR remet le don du couple Biya aux réfugiés camerounais

La Commission nationale d'accueil et de réinsertion des réfugiés et des rapatriés (CNAAR) a procédé à l'opération de distribution de l'assistance envoyée par le couple présidentiel camerounais aux réfugiés camerounais du site de Guilmey dans le 1er arrondissement de N'Djamena.



D'après le coordonnateur de la CNAAR, Mahamat Abderrahman, l'opération s'inscrit dans le cadre de la distribution des vivres et non vivres aux réfugiés.



Le représentant du HCR, Serge Berthomieu, a pour sa part, indiqué que d'autres appuis se feront dans les temps à savoir la création d'écoles et centres de santé.



Pour le secrétaire permanent de la CNAAR, Ahmat Abakar Nassour, comme l'hospitalité tchadienne l'exige, les réfugiés ont été accueillis sur le sol tchadien. Il a souligné que l'aide de ce jour venant du couple présidentiel camerounais est arrivée à point nommé car ils sont dans le besoin. Il a rassuré que les vivres seront distribués en toute transparence.



Le maire du 1er arrondissement, Djibrine Mahamat Abdelkrim, a exhorté le gouvernement camerounais à faire plus pour alléger la situation des réfugiés.