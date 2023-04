Tchad : la CONEREC installe une commission provinciale pour le référendum au Batha

Au cours de la cérémonie, après la lecture des articles 24 et 25 par Madame Katherine, Abba Daoud Nandje, membre du Bureau National de la CONEREC, a rappelé que des recommandations et des résolutions ont été prises pendant le DINIS et que certaines ont été mises en œuvre pour la préparation des élections relatives à la forme de l'État. Selon Abba Daoud Nandje, l'organisation et la tenue de la désignation des membres de la CONEREC dans la province de Batha doivent privilégier le consensus pour permettre la mise en place d'une équipe dynamique pour accomplir cette tâche difficile, car cette commission fonctionnera comme la CENI. Le bureau provincial est composé de 13 membres, avec à sa tête le gouverneur de la province de Batha, le général de brigade Djimta Ben-Degon.



Profitant de l'occasion, le gouverneur de la province, le général Djimta Ben-Degon, a rendu un vibrant hommage au gouvernement d'Union Nationale qui ne ménage aucun effort pour assurer un fonctionnement harmonieux et rayonnant du pays, malgré des moyens limités.



Après l'installation de la commission provinciale, l'installation des commissions départementales et sous-préfectorales est prévue dans les jours à venir.