Tchad : le COPIDEV renforce les capacités des organisations féminines du Moyen-Chari

Le Consortium pour la Promotion des Initiative et de Développement en abrégé COPIDEV organise depuis ce matin, dans ses locaux, un atelier de renforcement des capacités, à l’intention de quelques membres de la Coordination des Organisations Féminines pour le Développement du Moyen-Chari (COFD/MC).



Ce sont au total 15 membres de l’exécutif ladite Coordination, qui prennent part à cet atelier de formation dont l’objectif primordial est d’améliorer la qualité et l’impact de l’intervention de la coordination en faveur des femmes et filles de la province du Moyen-Chari.



La coordinatrice des Organisations Féminines pour le Développement du Moyen-Chari, Mme Halimé Djiraïbé Doralta s’est réjouie de cette formation et a indiqué qu’elles sont conscientes des défis qu’elles rencontrent chaque fois dans la province du Moyen-Chari. Il s’agit entre autres : l’égalité du genre, le droit des femmes et la lutte contre les Violences Basées sur le Genre.



Le coordonnateur du COPIDEV, Ganda Bini Djabou, a souligné que ces femmes et filles de la province du Moyen-Chari vont se familiariser autour des sous-thèmes : « le leadership féminin », « la gestion administrative et financière » et « la mobilisation des ressources ».



Il a ajouté que ces sous-thèmes, riches et variés, vont permettre aux membres de la COFD/MC de jouer pleinement leur rôle qui est celui d’une femme actrice de développement socio-économique.



Présent à cet atelier de formation, le représentant du délégué provincial de la Femme, de la Protection de la petite enfance et de la Solidarité nationale du Moyen-Chari, Beandjingar Emmanuel, a notifié que cet atelier de formation à tout son sens, car il touche une couche importante de la population du Moyen-Chari.



Selon lui, les femmes sont des actrices de développement d’un pays, par conséquent, elles doivent être respectées et encouragées dans toutes les actions salvatrices qu’elles mènent.