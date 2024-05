Tchad : la Croix Rouge du Ouaddaï sensible la population sur l'hygiène des mains

Cette initiative s'inscrit dans le cadre des activités prévues pour la semaine d'action, qui coïncide avec la date de naissance du fondateur de la Croix-Rouge, Henry Dunant. Cette semaine est commémorée chaque année en tant que Journée internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, célébrée le 8 mai.



Le secrétaire général du comité provincial de la Croix-Rouge du Ouaddaï, Hassane Abdoulaye Hassan, a souligné l'importance du lavage régulier des mains avec de l'eau et du savon pour prévenir les maladies causées par les agents pathogènes présents sur les mains. Il a précisé que la tenue de cette sensibilisation dans le campement était justifiée par la forte présence de la population à cet endroit.



Hassane Abdoulaye Hassan a également invité la population à prendre des mesures de prévention contre différentes maladies grâce à une bonne hygiène des mains et à d'autres pratiques sanitaires. Il est à noter que d'autres activités sont prévues jusqu'au 8 mai, conformément au calendrier établi.



La sensibilisation sur l'importance de l'hygiène des mains joue un rôle essentiel dans la prévention des maladies et la promotion de la santé publique. Les efforts déployés par le Comité provincial du Ouaddaï de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge contribuent à renforcer la prise de conscience de la population et à promouvoir de bonnes pratiques d'hygiène.