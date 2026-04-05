Tchad : la Fondation Al-Wihda présente ses priorités en matière de développement durable

Dans son allocution, le Dr Oumar Haroun, secrétaire général adjoint de la Fondation, a souligné la nécessité de revenir sur les raisons ayant conduit à sa création.
Il a rappelé qu’à la suite du Forum national inclusif de 2018, la province du Batha a été scindée en plusieurs entités administratives dans le cadre de la politique de décentralisation, avec pour objectif de promouvoir un développement global et durable à travers des initiatives locales.
En 2021, une initiative portée par des cadres du Batha-Est a permis l’organisation d’un forum sur le développement socio-économique dans le chef-lieu du département. Ce forum a connu un franc succès grâce à la mobilisation des ressortissants ainsi qu’au soutien des autorités centrales et locales.
Parmi les principales retombées de cette rencontre figure la mise en place d’un comité de suivi des recommandations. C’est dans cette dynamique qu’est née l’idée de créer une structure permanente capable de poursuivre les efforts de développement, tant au niveau national que dans la province du Batha, en particulier dans le département du Batha-Est.
Il a rappelé qu’à la suite du Forum national inclusif de 2018, la province du Batha a été scindée en plusieurs entités administratives dans le cadre de la politique de décentralisation, avec pour objectif de promouvoir un développement global et durable à travers des initiatives locales.
En 2021, une initiative portée par des cadres du Batha-Est a permis l’organisation d’un forum sur le développement socio-économique dans le chef-lieu du département. Ce forum a connu un franc succès grâce à la mobilisation des ressortissants ainsi qu’au soutien des autorités centrales et locales.
Parmi les principales retombées de cette rencontre figure la mise en place d’un comité de suivi des recommandations. C’est dans cette dynamique qu’est née l’idée de créer une structure permanente capable de poursuivre les efforts de développement, tant au niveau national que dans la province du Batha, en particulier dans le département du Batha-Est.
Ainsi, en 2022, sur l’initiative d’un groupe de cadres, la Fondation Al-Wihda pour le développement durable a été créée. Elle a obtenu son autorisation officielle de fonctionnement auprès du ministère de l’Administration du territoire et de la Décentralisation le 18 août 2022, sous le folio n° 6750.
Depuis sa création, la Fondation a engagé plusieurs actions et enregistré des résultats significatifs. Parmi celles-ci figurent la signature d’une convention de partenariat avec le ministère de la Santé publique et de la Prévention, le 8 novembre 2023, avec un projet en cours d’exécution à Oum Hadjer. Elle a également obtenu des bourses d’études entièrement financées pour cinq bénéficiaires dans les domaines de la médecine et de l’ingénierie, notamment en Chine, en Algérie et aux Émirats arabes unis. Par ailleurs, un partenariat a été conclu avec le ministère de l’Éducation nationale et de la Promotion civique à travers le complexe scolaire bilingue Al-Wihda.
Le Dr Oumar Haroun a insisté sur le respect des principes démocratiques. À l’issue de son premier mandat, l’équipe fondatrice a soumis à l’Assemblée générale un réaménagement des instances dirigeantes, notamment la mise en place d’un nouveau bureau exécutif, désormais présidé par l’ancien ministre Hisseine Ahmat Senoussi, ainsi que d’un conseil consultatif.
Il a enfin indiqué que la Fondation entend intensifier ses actions en faveur du développement durable et a sollicité l’approbation de l’Assemblée générale pour son programme d’activités de l’année en cours.
Depuis sa création, la Fondation a engagé plusieurs actions et enregistré des résultats significatifs. Parmi celles-ci figurent la signature d’une convention de partenariat avec le ministère de la Santé publique et de la Prévention, le 8 novembre 2023, avec un projet en cours d’exécution à Oum Hadjer. Elle a également obtenu des bourses d’études entièrement financées pour cinq bénéficiaires dans les domaines de la médecine et de l’ingénierie, notamment en Chine, en Algérie et aux Émirats arabes unis. Par ailleurs, un partenariat a été conclu avec le ministère de l’Éducation nationale et de la Promotion civique à travers le complexe scolaire bilingue Al-Wihda.
Le Dr Oumar Haroun a insisté sur le respect des principes démocratiques. À l’issue de son premier mandat, l’équipe fondatrice a soumis à l’Assemblée générale un réaménagement des instances dirigeantes, notamment la mise en place d’un nouveau bureau exécutif, désormais présidé par l’ancien ministre Hisseine Ahmat Senoussi, ainsi que d’un conseil consultatif.
Il a enfin indiqué que la Fondation entend intensifier ses actions en faveur du développement durable et a sollicité l’approbation de l’Assemblée générale pour son programme d’activités de l’année en cours.