Tchad : la Fondation Al-Wihda présente ses priorités en matière de développement durable

Ainsi, en 2022, sur l’initiative d’un groupe de cadres, la Fondation Al-Wihda pour le développement durable a été créée. Elle a obtenu son autorisation officielle de fonctionnement auprès du ministère de l’Administration du territoire et de la Décentralisation le 18 août 2022, sous le folio n° 6750.



Depuis sa création, la Fondation a engagé plusieurs actions et enregistré des résultats significatifs. Parmi celles-ci figurent la signature d’une convention de partenariat avec le ministère de la Santé publique et de la Prévention, le 8 novembre 2023, avec un projet en cours d’exécution à Oum Hadjer. Elle a également obtenu des bourses d’études entièrement financées pour cinq bénéficiaires dans les domaines de la médecine et de l’ingénierie, notamment en Chine, en Algérie et aux Émirats arabes unis. Par ailleurs, un partenariat a été conclu avec le ministère de l’Éducation nationale et de la Promotion civique à travers le complexe scolaire bilingue Al-Wihda.



Le Dr Oumar Haroun a insisté sur le respect des principes démocratiques. À l’issue de son premier mandat, l’équipe fondatrice a soumis à l’Assemblée générale un réaménagement des instances dirigeantes, notamment la mise en place d’un nouveau bureau exécutif, désormais présidé par l’ancien ministre Hisseine Ahmat Senoussi, ainsi que d’un conseil consultatif.



Il a enfin indiqué que la Fondation entend intensifier ses actions en faveur du développement durable et a sollicité l’approbation de l’Assemblée générale pour son programme d’activités de l’année en cours.