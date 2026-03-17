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Tchad : la GIZ à travers le Projet SARES remet au Conseil provincial, un générateur de 15 KVA


Alwihda Info | Par Djidda Mahamat - 17 Mars 2026



Tchad : la GIZ à travers le Projet SARES remet au Conseil provincial, un générateur de 15 KVA
La GIZ, à travers son Projet Régional de Renforcement de la Résilience au Sahel (SARES), financé par la Coopération allemande (BMZ), a procédé, le lundi 16 mars 2026 à Mao, à la remise d’un groupe électrogène Perkins (moteur diesel) d’une capacité de 15 KVA, au Conseil provincial du Kanem.

La cérémonie de réception a été présidée par la secrétaire de séance, Mme Fatimé Younous Abdramane, représentant le président du Conseil provincial. Elle s’est déroulée en présence du coordinateur de zone de la GIZ, Mbaiam Juste, ainsi que des membres de la GIZ.

Réceptionnant le générateur, la secrétaire de séance, Fatimé Younous Abdramane, a présenté sa gratitude à la GIZ et à ses partenaires pour les efforts consentis. Pour elle, ce geste témoigne de la bonne coopération entre son institution qui est une nouvelle entité et l’organisation allemande (GIZ).

Par ailleurs, la représentante du président du Conseil provincial du Kanem, a donné des consignes fermes pour la bonne gestion du groupe électrogène.


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
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