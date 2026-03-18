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Tchad : la Maison de Faveur, un phare d’espérance pour les veuves


Alwihda Info | Par Temandang Gontran - 18 Mars 2026


La Maison de Faveur a organisé, du 16 au 18 mars 2026, des séances de prière, de réconfort et de soutien spirituel à l’endroit des femmes veuves, dans son local situé à Abena, dans le 7ᵉ arrondissement de N’Djamena. Entre restauration spirituelle et autonomisation économique, ce ministère chrétien œuvre à redonner dignité et espoir à celles que la société oublie souvent.


Tchad : la Maison de Faveur, un phare d’espérance pour les veuves
« La religion pure et sans tache devant Dieu consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leurs afflictions… ». C’est sur ce fondement biblique que la Maison de Faveur a construit son action. Elle se définit comme un ministère chrétien dédié au bien-être et à l’élévation sociale des veuves, souvent confrontées à une précarité multidimensionnelle.

Une vision holistique : restaurer pour rebâtir la nation

La vision de l’organisation est de bâtir une génération de veuves restaurées, autonomes et spirituellement affermies. L’approche ne se limite pas à l’aide d’urgence. Selon les responsables, l’impact est global : « Nous croyons qu’en restaurant une veuve, nous restaurons une famille ; et en restaurant une famille, nous contribuons à restaurer la nation. »

Cette mission repose sur six valeurs fondamentales : la foi, plaçant Dieu au centre de l’action ; la compassion, fondée sur l’écoute bienveillante ; la dignité, garantissant le respect de chaque femme ; l’intégrité, basée sur la transparence et la responsabilité ; l’autonomisation, favorisant l’indépendance économique ; la solidarité, valorisant le soutien mutuel.

Des actions concrètes pour un impact durable

Pour concrétiser sa vision, la Maison de Faveur déploie ses activités autour de quatre piliers : Accompagnement spirituel : enseignement biblique, prière et encadrement pastoral ; Soutien social : orientation, médiation familiale et assistance d’urgence ; Autonomisation économique : formations en transformation de produits locaux, initiation à l’entrepreneuriat et financement de microprojets ; Formation et leadership : développement du potentiel personnel et promotion de femmes leaders.

Au-delà de ses programmes, la Maison de Faveur se positionne comme un véritable catalyseur de transformation sociale. En se présentant comme un refuge et une « école de vie », elle aide les femmes à retrouver leur estime de soi et leur place dans la société.

L’objectif final est de contribuer à bâtir une société qui valorise et protège les veuves, tout en faisant de l’organisation une référence nationale et internationale dans l’accompagnement chrétien.


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
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