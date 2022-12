Tchad : la gendarmerie et la garde nomade désormais rattachés au ministère de la Sécurité publique

"À l'époque, je n'étais pas ministre de la Sécurité publique, j'étais ministre de la police. La sécurité intérieure, ce sont toutes ces trois forces. La gendarmerie nationale avait comme ancrage le ministère de la Défense, la GNNT avait comme ancrage le ministère de l'Administration du territoire", explique le ministre de la Sécurité publique et de l'Immigration, le général Idriss Dokony Adiker.



Dans le souci d'opérationnaliser les forces et de les rendre beaucoup plus efficaces pour assurer la sécurité des biens et des personnes sur l'ensemble du territoire national, ces trois forces ont été mises ensemble. "La loi sera modifiée pour que chaque entité puisse jouer réellement son rôle", précise le ministre.



"Ne soyez pas surpris que vos édifices (publics, Ndlr) ne soient plus gardés par des gendarmes ou policiers. Ils seront gardés, comme par le passé, par des gardes nationaux. C'est ça leur rôle. La gendarmerie serait rurale et la police serait urbaine. Tout ça, c'est dans l'esprit d'aller vers les résolutions du dialogue national inclusif et souverain", selon le général Idriss Dokony Adiker.