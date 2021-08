Tchad : la maire lancera demain la première phase de démoustication de N'Djamena

Le maire de la ville de N'Djamena, Ali Haroun, a informé mercredi la population que dans le souci de limiter la prolifération des moustiques, il sera procédé, ce vendredi 6 août 2021 de 6h à 8h, à la première phase de démoustication.



Cette phase consiste à éliminer les larves dans les caniveaux et les bassins de rétention.



Le maire invite les détenteurs de gargote, restaurants, grillades et autres se trouvant aux abords des rues de prendre des dispositions pour protéger les nourritures.



Cette mesure est aussi valable pour les manges qui sont invités à courir les jarres et les aliments.