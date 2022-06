Tchad : la ministre de l’artisanat galvanise les potières de Gaouï

La ministre du Développement Touristique et de l'Artisanat a effectué une visite aux potières de Gaoui ce 3 juin. Cette visite s'inscrit dans le cadre de l’accompagnement des mouvements associatifs du secteur de l'artisanat.



La ministre a commencé par une visite au sultan du Gaoui avant de se rendre dans une maison de l'argile regroupant des femmes formées en techniques améliorées de poterie et de cuisson.



Le groupement des femmes portières est composé d'une quarantaine de femmes, toutes gardiennes de la tradition ancestrale du travail d'argile. Dans son intervention, la ministre a affirmé que son département doit s'enquérir de la situation des femmes potières et les aider à valoriser et booster leur savoir-faire. Elle appelle et encourage la population à venir visiter la poterie des femmes et à faire autant que le gouvernement.